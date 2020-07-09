09 Temmuz 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Mandzukic transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son olarak Katar ekiplerinden Al Duhail'de forma giyen ve geçtiğimiz günlerde takımdan ayrıldığını açıklayan Mario Mandzukic'e Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu öne sürülmüştü. Mandzukic'in kariyerini hangi takımda sürdüreceği merak konusu olurken, Hırvat golcüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 16:07
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Mandzukic transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Geçtiğimiz günlerde Katar ekibi Al Duhail ile yollarını ayıran Mario Mandzukic, halen Avrupa ekiplerinin iştahını kabartmaya devam ediyor.

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Mandzukic transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

34 yaşındaki golcü futbolcu için Türkiye'den de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girdiği ifade ediliyordu.

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Mandzukic transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İtalyan basınından Calciomercato, tecrübeli yıldızla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.

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Mandzukic transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fotomaç'ın derlediği haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mandzukic ile yaptığı görüşmeler, sezon sonuna ertelendi.

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Mandzukic transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İki ekibin de ligdeki sıralamalarının netleşmesinin ve Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edip edememesinin ardından görüşmelerin yeniden başlayacağı bildirildi.

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