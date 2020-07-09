Mandzukic transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son olarak Katar ekiplerinden Al Duhail'de forma giyen ve geçtiğimiz günlerde takımdan ayrıldığını açıklayan Mario Mandzukic'e Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu öne sürülmüştü. Mandzukic'in kariyerini hangi takımda sürdüreceği merak konusu olurken, Hırvat golcüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...