09 Temmuz 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! İşte hedefteki 4 isim

Bu sezon özellikle savunma hattında büyük sıkıntılar yaşayan ve gelecek sezon da aynı problemlerle karşılaşmak istemeyen Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu, bu bölgedeki sorunları çözmek için harekete geçti. İşte sarı-lacivertlilerin gündemindeki 4 isim...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 10:20
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Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! İşte hedefteki 4 isim

Fenerbahçe'de futbolun başına geçen tecrübeli isim Emre Belözoğlu işe savunmadan başladı.

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Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! İşte hedefteki 4 isim

Emre Belözoğlu, bu sezon savunmada 15 farklı dizilişle sahaya çıkan Fenerbahçe'de bu mevki için istikrar sağlamayı hedefliyor.

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Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! İşte hedefteki 4 isim

İLK HEDEF JUAN JESUS

Takvim'in haberine göre, Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'un menajeri ile bir kez daha görüşüldüğü ve savunmada ilk hedefin bu futbolcu olduğu ifade edildi.

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Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! İşte hedefteki 4 isim

2-0 kazanılan Başakşehir maçından sonraki 12 karşılaşmada da gol yiyen Fenerbahçe'de savunma bu sezonki en sıkıntılı mevki olarak dikkat çekti. İki stoper dışında, sağ bek ve sol bek transferi de yapılacak.

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Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! İşte hedefteki 4 isim

Juan Jesus'un Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak Brezilyalı stoperin kulüpten ayrılacağı açıklandı.

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