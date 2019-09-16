16 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Manchester United cephesinden beklenen adım geldi! "Eli Kulağında"

Sarı lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, gündemden düşmüyor. Muriç gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmiş durumda. Son olarak gözlemcilerini gönderen ve Vedat Muriç raporlarını teknik direktörlere ulaştırmak isteyen İngiliz kulüplerinden Manchester United adımı bir ileriye daha taşıdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 13:52
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Manchester United cephesinden beklenen adım geldi! Eli Kulağında

Fenerbahçe'ye Vedat Muriç piyangosu vuruyor...

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Manchester United cephesinden beklenen adım geldi! Eli Kulağında

Galatasaray ile çetin bir mücadele sonrası Kanarya, Muriç'i takıma kazandırmıştı.

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Manchester United cephesinden beklenen adım geldi! Eli Kulağında

Bu olay Türkiye gündemini bir süre meşgul etmiş ve sarı kırmızılı yöneticilerin bazıları, Rize takım yöneticilerini suçlamıştı.

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Manchester United cephesinden beklenen adım geldi! Eli Kulağında

Sonuç olarak Muriç, Fenerbahçe formasını giyip pozunu verdi ve ardından çıktığı maçlarda gollerini sıralamaya başladı.

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Manchester United cephesinden beklenen adım geldi! Eli Kulağında

Sarı lacivertlilerin sezon başında aldıkları Kosovalı golcünün formda görüntüsü Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmişti.

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