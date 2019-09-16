Manchester United cephesinden beklenen adım geldi! "Eli Kulağında"

Sarı lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, gündemden düşmüyor. Muriç gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmiş durumda. Son olarak gözlemcilerini gönderen ve Vedat Muriç raporlarını teknik direktörlere ulaştırmak isteyen İngiliz kulüplerinden Manchester United adımı bir ileriye daha taşıdı. İşte detaylar...