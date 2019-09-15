Islam Slimani'den Fenerbahçe itirafı!

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, yaz transfer döneminde Monaco'ya transfer olmuştu. Fransız ekibiyle sezona iyi bir başlangıç yapan Slimani, son iki sezonuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.09.2019 21:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





