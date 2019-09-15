15 Eylül 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Islam Slimani'den Fenerbahçe itirafı!
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, yaz transfer döneminde Monaco'ya transfer olmuştu. Fransız ekibiyle sezona iyi bir başlangıç yapan Slimani, son iki sezonuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 15.09.2019 21:11
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"