15 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Islam Slimani'den Fenerbahçe itirafı!

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, yaz transfer döneminde Monaco'ya transfer olmuştu. Fransız ekibiyle sezona iyi bir başlangıç yapan Slimani, son iki sezonuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.09.2019 21:11
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Islam Slimani'den Fenerbahçe itirafı!

Islam Slimani Fransa'da yeniden doğdu.

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Islam Slimani'den Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Leicester takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcudan beklentiler fazlaydı.

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Islam Slimani'den Fenerbahçe itirafı!

Sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Slimani bu sezon başında Falcao ile yollarını ayıran Monaco'nun yolunu tuttu.

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Islam Slimani'den Fenerbahçe itirafı!

Radamel Falcao'nun yerine Islam Slimani'yi getiren Monaco'nun bu kararı şaşkınlıkla karşılanmıştı.

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Islam Slimani'den Fenerbahçe itirafı!

Ancak Islam Slimani'nin Monaco formasıyla gösterdiği performans futbol otoritelerini yanılttı.

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