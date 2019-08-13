13 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Manchester City'nin yıldızı Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe transferde hız kazandı. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler birçok yıldız ile temas halinde. Görüştüğü isimlerle sona gelen Fenerbahçeli kurmaylar Manchester City'nin yıldız futbolcusunu kadroya katmak için girişimlere başladı. Bu transferde Alex de Souza da önemli rol oynayacak. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 13.08.2019 00:56 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 08:09
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Manchester City'nin yıldızı Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Manchester City'nin yıldızı Fenerbahçe'ye!

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında birçok yıldız ile temas halinde olan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi.

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Manchester City'nin yıldızı Fenerbahçe'ye!

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçeli kurmaylar 6 numara transferi için yoğun mesai harcıyor.

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Manchester City'nin yıldızı Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe'de bu mevki için Gustavo ve Khedira isimleri ön plana çıkmıştı ancak sarı-lacivertlilerin asıl planının farklı olduğu bildirildi.

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Manchester City'nin yıldızı Fenerbahçe'ye!

Kanarya, ön libero transferi için Manchester City'nin yıldızına gözünü dikti.

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