13 Ağustos 2019, Salı
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Manchester City'nin yıldızı Fenerbahçe'ye!
Fenerbahçe transferde hız kazandı. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler birçok yıldız ile temas halinde. Görüştüğü isimlerle sona gelen Fenerbahçeli kurmaylar Manchester City'nin yıldız futbolcusunu kadroya katmak için girişimlere başladı. Bu transferde Alex de Souza da önemli rol oynayacak. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri...
Giriş Tarihi: 13.08.2019 00:56 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 08:09
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