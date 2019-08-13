13 Ağustos 2019, Salı

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Fenerbahçe haberi: İşte Ersun Yanal'ın yeni sezon 11'i...

Beklenen transferlerin yapılmaması teknik heyetin işini zorlaştırdı. Tecrübeli hoca, savunma kurgusunda farklı isimleri oynatacak. Orta alanda ise yük 39'luk Emre Belözoğlu'nda olacak. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon 11'i...

Giriş Tarihi: 13.08.2019 00:56 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 08:09
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Fenerbahçe haberi: İşte Ersun Yanal'ın yeni sezon 11'i...

Oynadığı hazırlık maçlarında beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, yeni sezona sayılı günler kala 11 konusunda sıkıntı yaşıyor.

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Fenerbahçe haberi: İşte Ersun Yanal'ın yeni sezon 11'i...

Beklenen transferlerin henüz yapılmaması özellikle savunma ve orta alanda teknik heyeti kara kara düşündürüyor.

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Fenerbahçe haberi: İşte Ersun Yanal'ın yeni sezon 11'i...

Ligin ilk haftasında Gazişehir'i konuk edecek olan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaya zoraki bir kadroyla çıkacak.

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Fenerbahçe haberi: İşte Ersun Yanal'ın yeni sezon 11'i...

Teknik direktör Ersun Yanal, takımla 1 hafta çalışacak olan Zanka'yı stoperde oynatacak.

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Fenerbahçe haberi: İşte Ersun Yanal'ın yeni sezon 11'i...


İşte Ersun Yanal'ın Fenerbahçe 11'i...

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