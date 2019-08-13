13 Ağustos 2019, Salı
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Fenerbahçe haberi: İşte Ersun Yanal'ın yeni sezon 11'i...
Beklenen transferlerin yapılmaması teknik heyetin işini zorlaştırdı. Tecrübeli hoca, savunma kurgusunda farklı isimleri oynatacak. Orta alanda ise yük 39'luk Emre Belözoğlu'nda olacak. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon 11'i...
Giriş Tarihi: 13.08.2019 00:56 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 08:09
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