Mahmut Usludan Ali Koça olay sözler!

07 Şubat 2019, Perşembe
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Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a olay sözler!
Fenerbahçe'de eski asbaşkan Mahmut Uslu, Ali Koç'u hedef aldı. Koç'un Aziz Yıldırım ile aynı hataları yaptığını belirten Uslu, Fenerbahçe'nin kümede kalma şansını da değerlendirdi...
Giriş Tarihi: 07.02.2019 10:09
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