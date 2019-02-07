07 Şubat 2019, Perşembe

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Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a olay sözler!

Fenerbahçe'de eski asbaşkan Mahmut Uslu, Ali Koç'u hedef aldı. Koç'un Aziz Yıldırım ile aynı hataları yaptığını belirten Uslu, Fenerbahçe'nin kümede kalma şansını da değerlendirdi...

Giriş Tarihi: 07.02.2019 10:09
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Mahmut Usludan Ali Koça olay sözler!

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Mahmut Uslu, Telegol'den Serhat Ulueren'in sorularını yanıtladı.

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Mahmut Usludan Ali Koça olay sözler!

Ali Koç yönetiminin hatalar yaptığını söyleyen Uslu şöyle konuştu;

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Mahmut Usludan Ali Koça olay sözler!

"Aziz Yıldırım, görevdeyken en büyük hatası İtalyan menajer Giuliano Terraneo'yu getirmesi oldu.

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Mahmut Usludan Ali Koça olay sözler!

Sanki Ali Koç o dönemdeki başarısızlığı görmemiş gibi gitti, ilk iş olarak Fransız Damien Comolli'yi takımın başına getirdi.

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Mahmut Usludan Ali Koça olay sözler!

İşte bizim yaptığımız hatayı yaparsan sonuç böyle olur."

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