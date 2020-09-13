13 Eylül 2020, Pazar

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Maça damga vurmuştu! Fenerbahçe'ye transferini istediler

Süper Lig'in ilk maçında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Fatih Karagümrük'te Ramazan Civelek adeta maça damga vurdu. Transferde adı Fenerbahçe ile anılan futbolcu için, taraftarlar sosyal medyada yapmış oldukları paylaşımda Ramazan'ın kesinlikle takıma dahil edilmesini gerektiği ifade ettiler. İşte taraftarların o paylaşımları...

Giriş Tarihi: 13.09.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 10:40
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Maça damga vurmuştu! Fenerbahçe'ye transferini istediler

Süper lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük'te forma giyen Ramazan Civelek adeta sezona damga vurarak başladı.

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Maça damga vurmuştu! Fenerbahçe'ye transferini istediler

Kanat oyuncusu Yeni Malatyaspor ile oynanan mücadelede 2 asist yaparken 1'de takımına penaltı kazandırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar ise bu harika performans sonrası sosyal medyadan Ramazan Civelek'in transferi için hashtag oluşturdular.

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Maça damga vurmuştu! Fenerbahçe'ye transferini istediler

İşte o paylaşımlar...

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Maça damga vurmuştu! Fenerbahçe'ye transferini istediler
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Maça damga vurmuştu! Fenerbahçe'ye transferini istediler
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