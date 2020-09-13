Maça damga vurmuştu! Fenerbahçe'ye transferini istediler

Süper Lig'in ilk maçında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Fatih Karagümrük'te Ramazan Civelek adeta maça damga vurdu. Transferde adı Fenerbahçe ile anılan futbolcu için, taraftarlar sosyal medyada yapmış oldukları paylaşımda Ramazan'ın kesinlikle takıma dahil edilmesini gerektiği ifade ettiler. İşte taraftarların o paylaşımları...

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Giriş Tarihi: 13.09.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 10:40 ABONE OL