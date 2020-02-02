02 Şubat 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Maç sonu ortalık karıştı! Emre Belözoğlu...

Trabzonspor ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Akyazı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk dakikasında geriye düşen Trabzonspor, sörloth ve Novak'ın golleriyle 2-1 kazandı. Hakem Ali Palabıyık'ın maçın bitiş düdüğünü çalmasının ardından.orta sahada iki takım futbolcuları arasında gergin anlar yaşandı. Teknik heyetler ve bazı futbolcular bu gerginlik sırasında araya girdi ve olayların yatışmasını sağladı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 02.02.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 10:55
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Maç sonu ortalık karıştı! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 20. haftasında Akyazı Stadyumu, nefes kesen bir karşılaşmaya sahne oldu. Trabzonspor, taraftarı önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlarken, 1-0 geriden geldi ve 2-1'lik skorla 3 puana uzandı.

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Maç sonu ortalık karıştı! Emre Belözoğlu...

Bordo mavililer, bu skorla şampiyonluk yolundaki rakibine büyük bir çelme taktı ve lig sıralamasında önüne geçti. Gol perdesini henüz 1. dakikada Fenerbahçeli yıldız Max Kruse açarken, Trabzonspor Sörloth'un 15. dakikada attığı golle cevap verdi. Bordo mavililerde 2. golü başarılı sol bek Filip Novak 32. dakikada kaydederken, mücadele bu skorla sona erdi.

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Maç sonu ortalık karıştı! Emre Belözoğlu...

MAÇ SONU SAHA KARIŞTI

Öte yandan maçın bitiş düdüğüyle beraber ortam gerildi... Maçın son dakikasında Emre Belözoğlu'nun faulü sonrası hakem Ali Palabıyık düdüğünü çaldı.

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Maç sonu ortalık karıştı! Emre Belözoğlu...

Emre'ye sarı kart gösteren Palabıyık, Gustavo'ya itirazı nedeniyle 2. sarıdan kırmızı kart gösterdi.

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Maç sonu ortalık karıştı! Emre Belözoğlu...

Saniyeler sonra maç sona ererken pozisyonun tansiyonu devam etti.

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