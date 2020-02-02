02 Şubat 2020, Pazar
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Maç sonu ortalık karıştı! Emre Belözoğlu...
Trabzonspor ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Akyazı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk dakikasında geriye düşen Trabzonspor, sörloth ve Novak'ın golleriyle 2-1 kazandı. Hakem Ali Palabıyık'ın maçın bitiş düdüğünü çalmasının ardından.orta sahada iki takım futbolcuları arasında gergin anlar yaşandı. Teknik heyetler ve bazı futbolcular bu gerginlik sırasında araya girdi ve olayların yatışmasını sağladı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 02.02.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 10:55
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