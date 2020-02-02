02 Şubat 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Maçın ardından bu manşetleri attılar! İşte Fenerbahçe galibiyetinin yankıları...

Süper Lig'in 20. hafatasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bordo mavili ekibin Fenerbahçe'yi 2-1 yenmesi, Trabzon yerel basınında geniş yer buldu.

Giriş Tarihi: 02.02.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 10:34
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Maçın ardından bu manşetleri attılar! İşte Fenerbahçe galibiyetinin yankıları...

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede Trabzonspor 1-0 geriye düşse de karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.

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Maçın ardından bu manşetleri attılar! İşte Fenerbahçe galibiyetinin yankıları...

Bu sonuçla bordo-mavililer puanını 38'e yükseltirken Fenerbahçe 37 puanda kaldı. Bu galibiyet sonrası yerel gazeteler galibiyeti sayfalarına taşıdı.

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Maçın ardından bu manşetleri attılar! İşte Fenerbahçe galibiyetinin yankıları...

İŞTE O MANŞETLER

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Maçın ardından bu manşetleri attılar! İşte Fenerbahçe galibiyetinin yankıları...

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, tamamen Trabzonspor'un galibiyetine ayırdığı ilk sayfasında, "O Sene Bu Sene, Olacak İnşallah" başlığını kullandı. Gazete son sayfasında ise "Fenerbahçe'yi Akyazı'ya gömdük, şampiyonluk şarkıları söylemeye başladık" ifadelerine yer verdi.

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Maçın ardından bu manşetleri attılar! İşte Fenerbahçe galibiyetinin yankıları...

Kuzey Ekspres gazetesi ilk sayfasında "Fırtına Kanarya'yı Akyazı'da Öttürdü" son sayfasında "Şampiyonluk Size Yakışır" başlıklarıyla yer verdiği galibiyet haberinde,"Ligin 20. haftasında karşılaştığı Fenerbahçe önünde 1. dakikada yenik duruma düşen bordo-mavililer, 16. dakikada Sörloth ve 32. dakikada Novak'ın kafa golleriyle sahadan 3 puanla ayrılırken lig şampiyonluğu yolunda önemli bir virajı geçti." değerlendirmesini okuyucularıyla paylaştı.

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