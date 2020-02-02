Maçın ardından bu manşetleri attılar! İşte Fenerbahçe galibiyetinin yankıları...

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, tamamen Trabzonspor'un galibiyetine ayırdığı ilk sayfasında, "O Sene Bu Sene, Olacak İnşallah" başlığını kullandı. Gazete son sayfasında ise "Fenerbahçe'yi Akyazı'ya gömdük, şampiyonluk şarkıları söylemeye başladık" ifadelerine yer verdi.