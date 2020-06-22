Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı hazır! Transferi...

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya yenilen sarı-lacivertli takım, özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını hüsrana uğratmıştı. Sarı Kanarya'nın yaz transfer dönemi için flaş transfer hamleleri yapması beklenirken, uzun süredir peşinden koştuğu Mesut Özil konusunda harekete geçeceği ve Türk asıllı Alman yıldız için özel bir plan hazırlandığı belirtildi. İşte o plan ve detaylar...

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Giriş Tarihi: 22.06.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 17:06 ABONE OL