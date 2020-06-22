22 Haziran 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı hazır! Transferi...

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya yenilen sarı-lacivertli takım, özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını hüsrana uğratmıştı. Sarı Kanarya'nın yaz transfer dönemi için flaş transfer hamleleri yapması beklenirken, uzun süredir peşinden koştuğu Mesut Özil konusunda harekete geçeceği ve Türk asıllı Alman yıldız için özel bir plan hazırlandığı belirtildi. İşte o plan ve detaylar...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 17:06
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Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı hazır! Transferi...

Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak derin bir üzüntü yaşamıştı.

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Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı hazır! Transferi...

Maç sonrasında futbolcuların ve yönetimin oldukça üzgün olduğu görülürken, ayrılık iddiaları peşisıra gelmişti.

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Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı hazır! Transferi...

Son 2 sezondur sportif anlamda başarı yakalayaman sarı lacivertli kulüp, sezonun sona ermesinin ardından yapacağı takviyelerle gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak istiyor.

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Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı hazır! Transferi...

Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, taraftarının uzun süredir heyecanla beklediği Mesut transferini yapmak istiyor...

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Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı hazır! Transferi...

Geçtiğimiz günlerde Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta ile arasının açıldığı belirtilen Mesut Özil için Fenerbahçe, özel planını belirledi bile...

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