21 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Luiz Gustavo'nun hocasından flaş açıklama!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen ve transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe, rotayı Fransa'ya çevirmişti. Sarı-lacivertli kulübün renklerine bağlamak istediği Luiz Gustavo için hocası Villas-Boas'tan önemli bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 21.07.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 21.07.2019 16:22
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Luiz Gustavo'nun hocasından flaş açıklama!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde yönünü Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen Luiz Gustavo'ya çevirmişti.

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Luiz Gustavo'nun hocasından flaş açıklama!

Takımın teknik direktörü Andre Villas-Boas, ünlü spor gazetesi L'Equipe'e verdiği röpotajda oyuncusuyla ilgili gelen soruyu yanıtladı.

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Luiz Gustavo'nun hocasından flaş açıklama!

Villas-Boas, "Luiz Gustavo'yu bu sezon takımda düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

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Luiz Gustavo'nun hocasından flaş açıklama!

"Evet, tabii ki. Umuyorum yeni sezonda bizimle olacak. O çok karizmatik, tecrübeli ve fantastik bir oyun anlayışına sahip bir futbolcu. Orta sahada onun gibi takımın dengesini gözeten bir isme sahip olmak çok önemli."

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Luiz Gustavo'nun hocasından flaş açıklama!

Fenerbahçe'nin ön libero listesinde ilk sırada yer alan Marsilyalı Gustavo, sarı-lacivertli takımla ilgili soruyu gülümseyerek yanıtsız bırakmıştı.

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