21 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de 5 isim kampa götürülmedi!

Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosu belli oldu. Sarı-Lacivertlilerde Napoli'ye transferi beklenen Eljif'in yanı sıra 4 isim daha kampa götürülmedi. İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu...

Giriş Tarihi: 21.07.2019 14:47 Güncelleme Tarihi: 21.07.2019 14:47
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Fenerbahçe'de 5 isim kampa götürülmedi!

Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosu belli oldu. Napoli'ye transferi söz konusu olan Eljif'in yanında iki isim daha kampa alınmadı.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu ve alınmayan o isimler;

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Fenerbahçe'de 5 isim kampa götürülmedi!

HARUN TEKİN

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Fenerbahçe'de 5 isim kampa götürülmedi!

ALTAY BAYINDIR

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Fenerbahçe'de 5 isim kampa götürülmedi!

ABDULLAH YİĞİTER

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Fenerbahçe'de 5 isim kampa götürülmedi!

OYTUN ÖZDOĞAN

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