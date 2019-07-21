21 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de 5 isim kampa götürülmedi!
Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosu belli oldu. Sarı-Lacivertlilerde Napoli'ye transferi beklenen Eljif'in yanı sıra 4 isim daha kampa götürülmedi. İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu...
Giriş Tarihi: 21.07.2019 14:47 Güncelleme Tarihi: 21.07.2019 14:47
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