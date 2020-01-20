20 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Luiz Gustavo'dan Marsilya'ya taş! Ayrılık süreci...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luiz Gustavo, Fransız basınına röportaj verdi. Brezilyalı orta saha, Marsilya'daki zamanı, ayrılık sürecini gibi bir çok konuda bomba gibi açıklamalar yaptı! Tecrübeli futbolcunun ima dolu sözleri Fransa'da gündem oldu. İşte o röportajdan satır başları...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 12:33
  • 1
  • 9
Luiz Gustavo'dan Marsilya'ya taş! Ayrılık süreci...

Olympique Marsilya'nın gidişine izin vermemesi nedeniyle Fenerbahçeli taraftarların uzun süre yolunu gözlediği Luiz Gustavo, sezon başında transferin son günlerinde takıma katılmıştı.

  • 2
  • 9
Luiz Gustavo'dan Marsilya'ya taş! Ayrılık süreci...

Sezon başından bu yana takımın en iyilerinden olan Brezilyalı orta saha oyuncusu, çıktığı 19 maçta 2 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

  • 3
  • 9
Luiz Gustavo'dan Marsilya'ya taş! Ayrılık süreci...

Tecrübeli futbolcu, Fransız ekibinden ayrılışıyla ilgili ilk kez konuştu. Canal Football Club'a röportaj veren Gustavo, transfer süreci ve Marsilya günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  • 4
  • 9
Luiz Gustavo'dan Marsilya'ya taş! Ayrılık süreci...

Marsilya'yı çok sevdiğini dile getiren Gustavo, "Velodrome Satdyumu'nun çimlerine ilk kez ayak bastığımda çok özel şeyler hissettim. Şu an kulübün içinde bulunduğu durumdan uyanması lazım. Zira orası oldukça potansiyeli olan gerek şehir gerekse insanlarıyla inanılmaz bir yer" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 9
Luiz Gustavo'dan Marsilya'ya taş! Ayrılık süreci...

Konuşmasına ayrılık süreciyle devam eden Brezilyalı futbolcu, "Açıklaması çok kolay değil. Ben bu kulüp için her şeyimi verdim. Eğer her şeyinizi verirseniz, bu sizi mental olarak yorar. Marsilya'dan ayrılmak duygusal oldu. Bunu anlatacak kelime bulamıyorum. İlk sezonumuz oldukça iyi geçmişti ama ikinci sezon başarılı olamadık. Bu da beni kötü yönde etkiledi" dedi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör