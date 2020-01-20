Luiz Gustavo'dan Marsilya'ya taş! Ayrılık süreci...

Konuşmasına ayrılık süreciyle devam eden Brezilyalı futbolcu, "Açıklaması çok kolay değil. Ben bu kulüp için her şeyimi verdim. Eğer her şeyinizi verirseniz, bu sizi mental olarak yorar. Marsilya'dan ayrılmak duygusal oldu. Bunu anlatacak kelime bulamıyorum. İlk sezonumuz oldukça iyi geçmişti ama ikinci sezon başarılı olamadık. Bu da beni kötü yönde etkiledi" dedi.