20 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Gaziantep FK'yı mağlup ederek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 21 Ocak Salı günü saat 20.30'da sahasında Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak. Rakibini mağlup ederek kupadaki yolculuğuna devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, tecrübeli teknik adamın sürpriz değişikliklere imza attığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 15:58
  • 1
  • 15
Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen hafta Kayseri'de oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'ye tur için galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa, müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek. Gollü beraberlikler ise deplasman ekibi Hes Kablo Kayserispor'u çeyrek finale yükseltecek.

  • 2
  • 15
Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Vedat Muriç ile sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hes Kablo Kayserispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak.

  • 3
  • 15
Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki karşılaşma, 21 Ocak Salı günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

  • 4
  • 15
Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i

ALTAY, EMRE VE GUSTAVO YEDEK

Kayserispor karşısında sahaya süreceği 11'i ölçüde belirleyen teknik direktör Ersun Yanal'ın Gaziantep FK karşısında ilk 11'de yer alan futbolcular Altay Bayındır, Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo'yu bu maçta yedek soyunduracağı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i:

  • 5
  • 15
Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i

HARUN TEKİN

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör