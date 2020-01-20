Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Vedat Muriç ile sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hes Kablo Kayserispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak.