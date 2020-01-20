20 Ocak 2020, Pazartesi
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Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i
Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Gaziantep FK'yı mağlup ederek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 21 Ocak Salı günü saat 20.30'da sahasında Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak. Rakibini mağlup ederek kupadaki yolculuğuna devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, tecrübeli teknik adamın sürpriz değişikliklere imza attığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 20.01.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 15:58
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