Ali Koç açıklamıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gaziantep'i 2-0 yendikleri maçın ardından, "TFF Lisans Kurulu, başvurumuzu kısmen kabul etti, kısmen kabul etmedi. Gözünün üzerine kaşı var muamelesi yapılıyor. Haklı başvurumuz kabul edilseydi, 40-50 milyon liralık limitimiz olacaktı. Kadro mühendisliği yapma durumu oluyor. Belki kalabalık olan mevkilerden 2-3 kişi yollayacağız. Sol beke oyuncu alacağız. Belki fazlalık olan yerlerden tasarrufa gitme imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullanmış ve bazı isimlerle yolların ayrılabileceğinin sinyalini vermişti.