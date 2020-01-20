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Ali Koç açıklamıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlin aştığı için transfer yapamayan Fenerbahçe yönetimi, harcama limitinin altına inmek için kaynak arayışlarını sürüyor. Başkan Ali Koç'un 2-0 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada birkaç futbolcuyla yolların ayrılacağın belirtmesi üzerine harekete geçen teknik heyet, takımdan gönderilecek isimleri büyük ölçüde belirlerken, sürpriz bir ayrılığın yaşanacağı iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.01.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 12:26
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