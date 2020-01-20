20 Ocak 2020, Pazartesi

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Ali Koç açıklamıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlin aştığı için transfer yapamayan Fenerbahçe yönetimi, harcama limitinin altına inmek için kaynak arayışlarını sürüyor. Başkan Ali Koç'un 2-0 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada birkaç futbolcuyla yolların ayrılacağın belirtmesi üzerine harekete geçen teknik heyet, takımdan gönderilecek isimleri büyük ölçüde belirlerken, sürpriz bir ayrılığın yaşanacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 12:26
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Ali Koç açıklamıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gaziantep'i 2-0 yendikleri maçın ardından, "TFF Lisans Kurulu, başvurumuzu kısmen kabul etti, kısmen kabul etmedi. Gözünün üzerine kaşı var muamelesi yapılıyor. Haklı başvurumuz kabul edilseydi, 40-50 milyon liralık limitimiz olacaktı. Kadro mühendisliği yapma durumu oluyor. Belki kalabalık olan mevkilerden 2-3 kişi yollayacağız. Sol beke oyuncu alacağız. Belki fazlalık olan yerlerden tasarrufa gitme imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullanmış ve bazı isimlerle yolların ayrılabileceğinin sinyalini vermişti.

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Ali Koç açıklamıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık

TAHKİM KURULU'NA BAŞVURDULAR
Bu isimlerin ise Alper, Moses, Tolgay, Rami, Zajc ve Arabistan'dan teklifler alan Kruse olduğu iddia edildi. Her ihtimali düşünen ve oyuncu satışı için de çalışan sarı-lacivertliler, Tahkim Kurulu'ndan gelecek karara göre yol haritasını çizecek. Transferi bitirilen Falette de limit aşımı sorunu çözülebilirse forma giyebilecek. Kanarya gönderdiği oyuncuların yarım sezonluk ücretinden kurtulmuş olacak.

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Ali Koç açıklamıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık

İŞTE O İSİMLER VE YAŞANAN SON GELİŞMELER...

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Ali Koç açıklamıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık

KİMLER GİDEBİLİR?
İşte Fenerbahçe'nin mevki mevki, bölge bölge analizi ve gönderilebilecek isimler...

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Ali Koç açıklamıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık

KALECİ
Fenerbahçe'nin as kalecisi Altay Bayındır. Yedeği Harun Tekin. Oytun, Erten ve Abdullah ise altyapıdan yetişen kaleciler. Bu mevkide 5 isim görünüyor ancak maaş maliyeti olarak oldukça düşük isimler...

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