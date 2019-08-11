11 Ağustos 2019, Pazar
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Luiz Gustavo'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!
Yeni sezon için orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo'yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla takımda görmek istediği yıldız futbolcu, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 11.08.2019 10:43
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