11 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Luiz Gustavo'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!

Yeni sezon için orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo'yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla takımda görmek istediği yıldız futbolcu, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 11.08.2019 10:43
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Luiz Gustavo'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor...

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Luiz Gustavo'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!

Sarı-lacivertliler dün Zanka'yı resmen açıklarken, bu hafta içinde iki transfer yapmayı daha hedefliyor.

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Luiz Gustavo'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!

Fenerbahçe'de takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılan bölgeler, stoper ve orta saha...

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Luiz Gustavo'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!

Fenerbahçe'nin orta saha transferindeki bir numaralı hedefi Luiz Gustavo, Reims'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Luiz Gustavo'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!

Adının Fenerbahçe ile anılmasına cevap veren Brezilyalı oyuncu şunları söyledi;

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