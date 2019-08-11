11 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe haberi: Transferde acil durum! 3 bomba birden

Fenerbahçe transferde acil duruma geçti. Sivasspor ile oynanan Cumhuriyet Kupası maçında rakibine 2-1 mağlup olarak kupayı rakibine kaptıran sarı-lacivertlilerde yönetim harekete geçti. Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kala eksik bölgeleri kapatmak isteyen Fenerbahçeli kurmaylar transferde 3 bomba birden patlatmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 11.08.2019 01:25 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 06:49
  • 1
  • 19
Fenerbahçe haberi: Transferde acil durum! 3 bomba birden

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor.

  • 2
  • 19
Fenerbahçe haberi: Transferde acil durum! 3 bomba birden

Son olarak Sivasspor maçında oynanan kötü oyun ve alınan mağlubiyet Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdi.

  • 3
  • 19
Fenerbahçe haberi: Transferde acil durum! 3 bomba birden

Mevcut kadronun yetersizliğinden dem vuran Ersun Yanal'ın Süper Lig'e bu kadro ile başlamak istemediği ve yönetimden transfer isteğini yinelediği kaydedildi.

  • 4
  • 19
Fenerbahçe haberi: Transferde acil durum! 3 bomba birden

Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçeli kurmayların Ersun Yanal'a istediği kadroyu teslim edip hocalarından başarı bekleyecekleri ifade edildi.

  • 5
  • 19
Fenerbahçe haberi: Transferde acil durum! 3 bomba birden

Buna göre transferde acil duruma geçen sarı-lacivertli kurmaylar liglerin başlamasına az bir süre kala 3 bomba birden patlatmak için harekete geçti.

İşte dev transfer harekatının detayları...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör