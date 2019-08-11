11 Ağustos 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe haberi: Transferde acil durum! 3 bomba birden
Fenerbahçe transferde acil duruma geçti. Sivasspor ile oynanan Cumhuriyet Kupası maçında rakibine 2-1 mağlup olarak kupayı rakibine kaptıran sarı-lacivertlilerde yönetim harekete geçti. Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kala eksik bölgeleri kapatmak isteyen Fenerbahçeli kurmaylar transferde 3 bomba birden patlatmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri...
Giriş Tarihi: 11.08.2019 01:25 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 06:49
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"