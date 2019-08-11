11 Ağustos 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de Skrtel'den şok sözler! Ali Koç ve Ersun Yanal...
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra yeni mukavele için yeniden sarı-lacivertliler görüşen Martin Skrtel, Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamamış ve İtalya Ligi ekiplerinden Atalanta ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sarı-lacivertlilere veda eden tecrübeli stoperin açıklamasındaki Ali Koç ve Ersun Yanal detayı dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 11.08.2019 14:05
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