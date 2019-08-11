11 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Skrtel'den şok sözler! Ali Koç ve Ersun Yanal...

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra yeni mukavele için yeniden sarı-lacivertliler görüşen Martin Skrtel, Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamamış ve İtalya Ligi ekiplerinden Atalanta ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sarı-lacivertlilere veda eden tecrübeli stoperin açıklamasındaki Ali Koç ve Ersun Yanal detayı dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 11.08.2019 14:05
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Fenerbahçe'de Skrtel'den şok sözler! Ali Koç ve Ersun Yanal...

İtalyan ekibi Atalanta'ya imza atan Martin Skrtel, sosyal medya hesabından şok bir veda mesajı yayınladı.

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Fenerbahçe'de Skrtel'den şok sözler! Ali Koç ve Ersun Yanal...

Yıldız futbolcunun bu vedası Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepki ile karşılandı.

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Fenerbahçe'de Skrtel'den şok sözler! Ali Koç ve Ersun Yanal...

İşte Skrtel'in o sözleri;

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Fenerbahçe'de Skrtel'den şok sözler! Ali Koç ve Ersun Yanal...

"Sevgili Fenerbahçe ailesi!
Fenerbahçe formasını giymek benim için büyük bir zevk ve onurdu! Türkiye'nin en büyük kulübünün renklerini taşıyan formayı!

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Fenerbahçe'de Skrtel'den şok sözler! Ali Koç ve Ersun Yanal...

Kulüpte geçirdiğim bu 3 güzel yıl boyunca gösterdiğiniz destek için tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum!

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