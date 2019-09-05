05 Eylül 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Luiz Gustavo'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye gelebilmek için bunu yaptı
Yeni sezonda kadrosunu baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ısrarla istediği isimlerden birisi de Marsilya forması giyen Luiz Gustavo'ydu. Sarı-lacivertlilerin uzun uğraşlar sonucu 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığını Gustavo'nun Fenerbahçe'ye gelebilmek için büyük bir fedakarlıkta bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.09.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 12:13
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"