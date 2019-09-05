Luiz Gustavo'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye gelebilmek için bunu yaptı

Yeni sezonda kadrosunu baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ısrarla istediği isimlerden birisi de Marsilya forması giyen Luiz Gustavo'ydu. Sarı-lacivertlilerin uzun uğraşlar sonucu 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığını Gustavo'nun Fenerbahçe'ye gelebilmek için büyük bir fedakarlıkta bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.09.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 12:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





