05 Eylül 2019, Perşembe

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Luiz Gustavo'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye gelebilmek için bunu yaptı

Yeni sezonda kadrosunu baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ısrarla istediği isimlerden birisi de Marsilya forması giyen Luiz Gustavo'ydu. Sarı-lacivertlilerin uzun uğraşlar sonucu 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığını Gustavo'nun Fenerbahçe'ye gelebilmek için büyük bir fedakarlıkta bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.09.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 12:13
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Luiz Gustavo'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye gelebilmek için bunu yaptı

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, taraftarına geride bıraktığı sezonu unutturmak için önemli hamleler yaptı.

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Luiz Gustavo'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye gelebilmek için bunu yaptı

Kadrosuna tam 12 takviye yapan Kanarya, kiralık futbolcular da dahil 16 isimle yollarını ayırdı.

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Luiz Gustavo'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye gelebilmek için bunu yaptı

Yaz transfer döneminde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği isimlerden birisi de Marsilya forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'ydu...

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Luiz Gustavo'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye gelebilmek için bunu yaptı

Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, lige de iyi bir başlangıç yaparak taraftarını sevindirdi.

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Luiz Gustavo'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye gelebilmek için bunu yaptı

Bu arada Fenerbahçe, uzunca bir süredir ilgilendiği ve girişimlerini sürdürdüğü Olympique Marsilya'lı Luiz Gustavo'da mutlu sona, transferin son saatlerinde ulaştı.

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