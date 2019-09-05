05 Eylül 2019, Perşembe
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Ersun Yanal ideal 11'ini belirledi! İşte 2020 model Fenerbahçe
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezona bambaşka bir kadroya sahneye çıktı. Süper Lig'deki ilk 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kanarya; Gustavo, Kruse, Rodrigues ve Muriç gibi birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak takımını güçlendirdi. Sergilediği futbolla taraftarlarının özlediği futbolu oynayacağının sinyallerini veren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, son takviyelerin ardından kafasındaki 11'i şekillendirdi. İşte 2020 model Fenerbahçe...
Giriş Tarihi: 05.09.2019 10:41
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