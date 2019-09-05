05 Eylül 2019, Perşembe

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Ersun Yanal ideal 11'ini belirledi! İşte 2020 model Fenerbahçe

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezona bambaşka bir kadroya sahneye çıktı. Süper Lig'deki ilk 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kanarya; Gustavo, Kruse, Rodrigues ve Muriç gibi birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak takımını güçlendirdi. Sergilediği futbolla taraftarlarının özlediği futbolu oynayacağının sinyallerini veren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, son takviyelerin ardından kafasındaki 11'i şekillendirdi. İşte 2020 model Fenerbahçe...

Giriş Tarihi: 05.09.2019 10:41
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Ersun Yanal ideal 11'ini belirledi! İşte 2020 model Fenerbahçe

Fenerbahçe yeni sezona yeni transferlerle iyi bir başlangıç yaptı.

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Ersun Yanal ideal 11'ini belirledi! İşte 2020 model Fenerbahçe

Sarı-lacivertliler, çıktığı 3 maçta 7 puan toplayarak ligin üst sıralarında yer almayı başardı.

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Ersun Yanal ideal 11'ini belirledi! İşte 2020 model Fenerbahçe

Zorlu Başakşehir deplasmanından 3 puanla dönen Kanarya, evinde sayısız gol pozisyonuna girdiği Trabzonspor karşılaşmasından da 1 puan çıkardı.

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Ersun Yanal ideal 11'ini belirledi! İşte 2020 model Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin yeni transferlerle birlikte sergilediği agresif hücum futbolu da taraftarı adeta coşturdu.

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Ersun Yanal ideal 11'ini belirledi! İşte 2020 model Fenerbahçe

Sarı-lacivertliler yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösteriliyor.

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