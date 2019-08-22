22 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası esmeye devam ediyor. Gazişehir maçında 13 dakika süre alan genç yıldız attığı golle güzel oyununu süsledi. Yeni sezon öncesinde takımdan gönderilmesi bile gündeme gelen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe tarihine geçecek gibi görünüyor. Eljif Elmas transferiyle rekor kıran sarı-lacivertlilerde son bomba Ferdi. İşte beklenen rakam...
Giriş Tarihi: 22.08.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 11:33
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