22 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası esmeye devam ediyor. Gazişehir maçında 13 dakika süre alan genç yıldız attığı golle güzel oyununu süsledi. Yeni sezon öncesinde takımdan gönderilmesi bile gündeme gelen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe tarihine geçecek gibi görünüyor. Eljif Elmas transferiyle rekor kıran sarı-lacivertlilerde son bomba Ferdi. İşte beklenen rakam...

Giriş Tarihi: 22.08.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 11:33
  • 1
  • 27
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bir anda gündeme oturdu!

  • 2
  • 27
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!

Genç orta saha oyuncusu, kısa süre şans bulsa da kalitesini konuşturmayı bildi.

  • 3
  • 27
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!

Geçen sezon başında Hollanda'dan büyük umutlarla transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, Real Madrid maçında sergilediği futbolla dikkat çekmişti.

  • 4
  • 27
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!

Genç futbolcu hakkında bu karşılaşma sonrası yapılan olumlu eleştiriler, kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan yıldız adayının takımda kalmasını sağladı.

  • 5
  • 27
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!

Hatırlanacağı üzere Ferdi, Instagram hesabında Fenerbahçe ile ilgili olan paylaşımlarını silmiş ve bu hareket takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör