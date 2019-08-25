25 Ağustos 2019, Pazar
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Luiz Gustavo transferinde son dakika! Hocası resmen açıkladı
Süper Lig'e 2'de 2 yaparak flaş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da son hızla devam ediyor. Sarı lacivertliler için 4 numara transferinde son dakika açıklaması gelmişti. Bonservisi elinde olan Adil Rami'yi kadrosuna katmak üzere hamle yaptığını duyuran Kanarya'da ikinci bomba Luiz Gustavo! Brezilyalı 6 numara için de bir son dakika açıklaması geldi. İşte Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmelerinden ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 25.08.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 17:02
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