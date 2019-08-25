25 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Luiz Gustavo transferinde son dakika! Hocası resmen açıkladı

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak flaş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da son hızla devam ediyor. Sarı lacivertliler için 4 numara transferinde son dakika açıklaması gelmişti. Bonservisi elinde olan Adil Rami'yi kadrosuna katmak üzere hamle yaptığını duyuran Kanarya'da ikinci bomba Luiz Gustavo! Brezilyalı 6 numara için de bir son dakika açıklaması geldi. İşte Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmelerinden ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 25.08.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 17:02
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Luiz Gustavo transferinde son dakika! Hocası resmen açıkladı

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe'de transfer şov devam ediyor...

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Luiz Gustavo transferinde son dakika! Hocası resmen açıkladı

Bu kapsamda eksik bölgeler için hamlelerini sürdüren Kanarya'da 4 numara sorununu Adil Rami ile çözülecek.

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Luiz Gustavo transferinde son dakika! Hocası resmen açıkladı

Oyuncuya resmi imza attırmak adına adım attığını resmen duyuran sarı lacivertlilerde bir son dakika açıklaması da Marsilya cephesinden geldi.

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Luiz Gustavo transferinde son dakika! Hocası resmen açıkladı

Luiz Gustavo transferinde sona geldiği kaydedilen Fenerbahçe'de 6 numara sorunu da çözülürse iş, 3 ve 9 numara transferlerine kalacak.

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Luiz Gustavo transferinde son dakika! Hocası resmen açıkladı

Peki, Luiz Gustavo transferine dair yapılan açıklamada neler denildi? Transferdeki son durum nedir? İşte soruların yanıtı ve Luiz Gustavo transferindeki son durum:

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