Luiz Gustavo transferinde son dakika! Hocası resmen açıkladı

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak flaş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da son hızla devam ediyor. Sarı lacivertliler için 4 numara transferinde son dakika açıklaması gelmişti. Bonservisi elinde olan Adil Rami'yi kadrosuna katmak üzere hamle yaptığını duyuran Kanarya'da ikinci bomba Luiz Gustavo! Brezilyalı 6 numara için de bir son dakika açıklaması geldi. İşte Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmelerinden ayrıntılar...