25 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe yeni stoperini resmen açıkladı!

Süper Lig'e Gazişehir ve Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler sürpriz bir transfere imza attı. Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda yıldız futbolcuyu İstanbul'a getiriyor. İşte son dakika gelişmesi...

Giriş Tarihi: 25.08.2019 14:12 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 14:21
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Fenerbahçe yeni stoperini resmen açıkladı!

Fenerbahçe transfer çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

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Fenerbahçe yeni stoperini resmen açıkladı!

Lige Gazişehir ve Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayan sarı-lacivetliler Zanka'nın partnerini buldu.

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Fenerbahçe yeni stoperini resmen açıkladı!

Fenerbahçe yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceğini duyurdu.

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Fenerbahçe yeni stoperini resmen açıkladı!

Sağlık kontrollerinden geçecek futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. İşte son dakika gelişmesi...

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Fenerbahçe yeni stoperini resmen açıkladı!

Fenerbahçe Adil Rami transferinde sona geldiğini resmen açıkladı.

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