Fenerbahçe yeni stoperini resmen açıkladı!

Süper Lig'e Gazişehir ve Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler sürpriz bir transfere imza attı. Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda yıldız futbolcuyu İstanbul'a getiriyor. İşte son dakika gelişmesi...

Giriş Tarihi: 25.08.2019 14:12 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 14:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





