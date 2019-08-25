25 Ağustos 2019, Pazar
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Luiz Gustavo transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli
Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek yeni sezondaki ikinci maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Orta saha arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği Luiz Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı. İşte Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha için ödeyeceği bonservis bedeli...
Giriş Tarihi: 25.08.2019 01:30 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 01:32
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