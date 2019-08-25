25 Ağustos 2019, Pazar
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Fenerbahçe attı ortalık karıştı! Maç sonunda arbede...
Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir deplasmanında 90+3'te bulduğu golle 2-1 yendi ve 3 puanla ayrıldı. Sarı lacivertliler bu sonuçla birlikte 2'de 2 yaparak yoluna devam etmesini bildi. Ancak maça damga vuran olaylar ve bir de kavga vardı. İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçında ekrana yansımayanlar...
Giriş Tarihi: 25.08.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 10:34
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