25 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe attı ortalık karıştı! Maç sonunda arbede...

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir deplasmanında 90+3'te bulduğu golle 2-1 yendi ve 3 puanla ayrıldı. Sarı lacivertliler bu sonuçla birlikte 2'de 2 yaparak yoluna devam etmesini bildi. Ancak maça damga vuran olaylar ve bir de kavga vardı. İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçında ekrana yansımayanlar...

Giriş Tarihi: 25.08.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 10:34
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Fenerbahçe attı ortalık karıştı! Maç sonunda arbede...

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir deplasmanına konuk oldu...

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Fenerbahçe attı ortalık karıştı! Maç sonunda arbede...

Fenerbahçe tribün grupları, Kırıkkale'de eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için maçtan bir gün önce, deplasmana gelecek olanlara siyah giyinme çağrısında bulundu. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Fenerbahçeli taraftarların tamamına yakını siyah tişörtlerle Emine Bulut cinayetine tepki gösterdi. Öte yandan sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya da üzerilerinde 'Emine Bulut' yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

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Fenerbahçe attı ortalık karıştı! Maç sonunda arbede...

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç mücadeleyi birlikte izlediler.

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Fenerbahçe attı ortalık karıştı! Maç sonunda arbede...

Mücadeleyi TFF Başkanı Nihat Özdemir de tribünden seyretti...

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Fenerbahçe attı ortalık karıştı! Maç sonunda arbede...

EMRE'YE ÇİÇEĞİ GÜMÜŞDAĞ'IN KIZI VE KENDİ OĞLU VERDİ

Maç öncesinde seremoni başlamadan geçen sezon Başakşehir forması giyen Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'na çiçek verildi. Emre çiçeği, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kızı Sena Gümüşdağ ve kendi oğlu Ömer Akif Belözoğlu'ndan aldı.

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