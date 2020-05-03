03 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Luiz Gustavo ile ilgili flaş transfer iddiası! Avrupa devi...

Süper Lig'de bitime 8 maç kala zirvenin 13 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro çalışmalarına şimdiden start verilirken, sezon başında transfer edilen ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan Luiz Gustavo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla etkili bir performans gösteren Brezilyalı yıldıza Avrupa'nın dev kulübünün talip olduğu öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 13:25 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 13:27
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Luiz Gustavo ile ilgili flaş transfer iddiası! Avrupa devi...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Süper Lig ekipleri için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor.

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Luiz Gustavo ile ilgili flaş transfer iddiası! Avrupa devi...

Özellikle ligin 4 dev ekibi olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için çokça isim söylenirken, kulüpler adımlarını tedbirli olarak atmak istiyor.

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Luiz Gustavo ile ilgili flaş transfer iddiası! Avrupa devi...

Virüs nedeniyle birçok gelirden mahrum kalan ekipler önümüzdeki dönemde futbolda beklenen ekonomik sorunlar nedeniyle bazı oyuncuları elden çıkarmak isterken yapılacak transferler için de ince eleyip sık dokuyor...

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Luiz Gustavo ile ilgili flaş transfer iddiası! Avrupa devi...

Çalışmalarını bu yönde sürdüren ekiplerden Fenerbahçe de, bu sezon beklentilerin çok altında kalan ekiplerden... Sarı-lacivertliler, ilk 26 haftalık periyotta topladığı 40 puanla 7. sırada yer alırken oynadığı son 7 lig mücadelesinde yalnızca 3 puan alabilmişti.

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Luiz Gustavo ile ilgili flaş transfer iddiası! Avrupa devi...

Önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek bazı isimlerle yollarını ayırarak yepyeni bir kadro ile mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerde bazı isimler için de teklifler gelmeye devam ediyor.

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