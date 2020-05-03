Luiz Gustavo ile ilgili flaş transfer iddiası! Avrupa devi...

Süper Lig'de bitime 8 maç kala zirvenin 13 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro çalışmalarına şimdiden start verilirken, sezon başında transfer edilen ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan Luiz Gustavo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla etkili bir performans gösteren Brezilyalı yıldıza Avrupa'nın dev kulübünün talip olduğu öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...