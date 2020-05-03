03 Mayıs 2020, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Luiz Gustavo ile ilgili flaş transfer iddiası! Avrupa devi...
Süper Lig'de bitime 8 maç kala zirvenin 13 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro çalışmalarına şimdiden start verilirken, sezon başında transfer edilen ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan Luiz Gustavo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla etkili bir performans gösteren Brezilyalı yıldıza Avrupa'nın dev kulübünün talip olduğu öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde