Fenerbahçe ilgileniyordu! Ricardo Rodriguez transferinde flaş gelişme

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin yoğun olarak ilgilendiği fakat bir türlü kadrosuna katamadığı Ricardo Rodriguez'de flaş bir gelişme yaşandı. PSV'ye sezon sonuna kadar kiralanan İsviçreli sol bekin, Hollanda'da kalmayacağı açıklandı. İşte detaylar...