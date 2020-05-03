03 Mayıs 2020, Pazar

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Fenerbahçe ilgileniyordu! Ricardo Rodriguez transferinde flaş gelişme

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin yoğun olarak ilgilendiği fakat bir türlü kadrosuna katamadığı Ricardo Rodriguez'de flaş bir gelişme yaşandı. PSV'ye sezon sonuna kadar kiralanan İsviçreli sol bekin, Hollanda'da kalmayacağı açıklandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 15:26
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Fenerbahçe ilgileniyordu! Ricardo Rodriguez transferinde flaş gelişme

Devre arasında Fenerbahçe'ye imza atmak üzereyken Hollanda'nın PSV kulübüne kiralanan İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe ilgileniyordu! Ricardo Rodriguez transferinde flaş gelişme

Hollanda basınından voetbal4u.com'un haberine göre; Ricardo Rodriguez'de beklenen performansı alamayan PSV'nin oyuncu için belirlenen bonservis bedelini ödemeyerek Milan'a geri göndereceği belirtildi.

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Fenerbahçe ilgileniyordu! Ricardo Rodriguez transferinde flaş gelişme

Hollanda'da sezonun iptal edilmesi sebebiyle de yıldız oyuncunun Hollanda'ya geri dönmeyeceği de ifade ediliyor.

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Fenerbahçe ilgileniyordu! Ricardo Rodriguez transferinde flaş gelişme

Devre arasında transfer yapamadığı için Ricardo Rodriguez'i getiremeyen Fenerbahçe için yeni bir şans doğabilir.

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Fenerbahçe ilgileniyordu! Ricardo Rodriguez transferinde flaş gelişme

PSV'nin yeni sezonda transferine odaklanacağı ismin ise Legia Varşova'nın yükselen değeri Michal Karbownik olacağı da gelen haberler arasında.

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