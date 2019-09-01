01 Eylül 2019, Pazar
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Luiz Gustavo Fenerbahçe'de! İşte anlaşmanın detayları
Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala takıma en az 1 takviye daha yapmak isteyen sarı-lacivertliler gözünü Marsilya'nın Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo'ya dikmişti. Sarı-lacivertliler, transferi için uzun süredir uğraştığı Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.09.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 14:14
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