01 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Luiz Gustavo Fenerbahçe'de! İşte anlaşmanın detayları

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala takıma en az 1 takviye daha yapmak isteyen sarı-lacivertliler gözünü Marsilya'nın Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo'ya dikmişti. Sarı-lacivertliler, transferi için uzun süredir uğraştığı Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.09.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 14:14
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Luiz Gustavo Fenerbahçe'de! İşte anlaşmanın detayları

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Luiz Gustavo konusunda artık sayılı saatler kaldı.

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Luiz Gustavo Fenerbahçe'de! İşte anlaşmanın detayları

Fenerbahçe'nin orta sahaya takviye olarak çok istediği Brezilyalı yıldız için görüşmeler son sürat devam ediyor.

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Luiz Gustavo Fenerbahçe'de! İşte anlaşmanın detayları

Sportif Direktör Damien Comolli'nin bizzat yönettiği transfer sürecinde Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud öne çıkan isim oldu.

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Luiz Gustavo Fenerbahçe'de! İşte anlaşmanın detayları

1 aydır devam eden süreçte 2 farklı teklif öneren Fenerbahçe, Marsilya'nın başkanını bir türlü geçemedi, bu da transferin gecikmesinin en önemli nedeniydi.

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Luiz Gustavo Fenerbahçe'de! İşte anlaşmanın detayları

4.5 milyon euro ile başlayan teklif sürekli artmak zorunda kaldı.

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