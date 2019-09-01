01 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Comolli'nin son bombası...

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Kadrosuna bir ön libero ve sol bek transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı-lacivertliler, ilk olarak Luiz Gustavo'yu bitirdi. Fenerbahçe'nin Gustavo ile birlikte bir yıldızı daha açıklaması bekleniyor. İşte sürpriz transferin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 01.09.2019 18:56 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 19:01
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İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Comolli'nin son bombası...

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor...

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İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Comolli'nin son bombası...

Son olarak Adil Rami ve Mevlüt Erdinç transferlerini bitiren sarı-lacivertlilerin kadrosuna ön libero ve sol bek katmasına da kesin gözüyle bakılıyordu.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Comolli'nin son bombası...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Luiz Gustavo ile her konuda anlaşma sağlandı.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Comolli'nin son bombası...

Sarı lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Comolli'nin son bombası...

Fenerbahçe'de Gustavo'nun ardından hedefteki diğer isim de belli oldu.

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