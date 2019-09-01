İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Comolli'nin son bombası...

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Kadrosuna bir ön libero ve sol bek transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı-lacivertliler, ilk olarak Luiz Gustavo'yu bitirdi. Fenerbahçe'nin Gustavo ile birlikte bir yıldızı daha açıklaması bekleniyor. İşte sürpriz transferin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 01.09.2019 18:56 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 19:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





