01 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Herkes Gustavo'yu beklerken...

Yoğun bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de transferin bitimine kısa bir süre kala çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Marsilya forması giyen Luiz Gustavo'nun transferi için girişimlerine devam eden sarı-lacivertlilerde herkesi Brezilyalı yıldızı beklerken sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 01.09.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 10:08
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Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Herkes Gustavo'yu beklerken...

Fenerbahçe, transferin bitimine sayılı günler kala hamlelerini hızlandırdı.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Herkes Gustavo'yu beklerken...

Sarı-lacivertliler son olarak forvet alternatifi konusunda çalışmalarını bitirdi ve Mevlüt Erdinç'i transfer etti.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Herkes Gustavo'yu beklerken...

Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran Mevlüt, bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edildi.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Herkes Gustavo'yu beklerken...

Medipol Başakşehir'le de sözleşmesini fesheden Mevlüt Erdinç, hiçbir bedel ödenmeden Fenerbahçe'ye geçti.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Herkes Gustavo'yu beklerken...

Sarı-lacivertlilerde bir diğer hamle sol beke geliyor.

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