Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Herkes Gustavo'yu beklerken...

Yoğun bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de transferin bitimine kısa bir süre kala çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Marsilya forması giyen Luiz Gustavo'nun transferi için girişimlerine devam eden sarı-lacivertlilerde herkesi Brezilyalı yıldızı beklerken sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...