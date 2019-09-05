05 Eylül 2019, Perşembe
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Fenerbahçe Avrupa'da zirvede
Yıldız futbolcuları transfer eden Fenerbahçe lige de iyi bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de çıktığı ilk 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler Avrupa'da zirveye oynuyor. Ersun Yanal'ın öğrencileri Avrupa'nın 5 büyük ligine damga vurdu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.09.2019 08:09 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 08:10
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