05 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe Avrupa'da zirvede

Yıldız futbolcuları transfer eden Fenerbahçe lige de iyi bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de çıktığı ilk 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler Avrupa'da zirveye oynuyor. Ersun Yanal'ın öğrencileri Avrupa'nın 5 büyük ligine damga vurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.09.2019 08:09 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 08:10
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Fenerbahçe Avrupa'da zirvede

Ersun Yanal, Fenerbahçe'de ikinci kez göreve geldiği geçtiğimiz sezon imza töreninde iddialı açıklamalar yapmıştı.

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Fenerbahçe Avrupa'da zirvede

Tecrübeli teknik adamın öne çıkan sözlerinden biri de, "Bu ligde istatistikleri biz belirleyeceğiz" olmuştu.

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Fenerbahçe Avrupa'da zirvede

2018-19'da tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Kanarya, bu sezona ise süper bir başlangıç yaptı.

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Fenerbahçe Avrupa'da zirvede

Ligin ilk 3 haftasını 2 galibiyet, 1 beraberlikle tamamlayan Fenerbahçe, oynadığı futbolun yanı sıra istatistikler de zirve yaptı.

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Fenerbahçe Avrupa'da zirvede

Özellikle hücumda çok etkili olan Kanarya, Avrupa'nın devlerini geride bıraktı.

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