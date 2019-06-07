07 Haziran 2019, Cuma
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Fenerbahçe'ye Ozan Tufan piyangosu! İşte yapılan teklif
Sezon başında göreve getirilen ancak kötü gidişat nedeniyle yollar ayrılan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun kadroda düşünmediği ve ara transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan'a talip var. Akdeniz ekibinde gösterdiği etkili performansla yeniden milli takıma yükselen yıldız futbolcu, Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmiş durumda. İşte Ozan Tufan için yapılan dev teklif...
Giriş Tarihi: 07.06.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 07.06.2019 10:55
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