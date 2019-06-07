07 Haziran 2019, Cuma

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Fenerbahçe'ye Ozan Tufan piyangosu! İşte yapılan teklif

Sezon başında göreve getirilen ancak kötü gidişat nedeniyle yollar ayrılan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun kadroda düşünmediği ve ara transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan'a talip var. Akdeniz ekibinde gösterdiği etkili performansla yeniden milli takıma yükselen yıldız futbolcu, Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmiş durumda. İşte Ozan Tufan için yapılan dev teklif...

Giriş Tarihi: 07.06.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 07.06.2019 10:55
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Fenerbahçe'ye Ozan Tufan piyangosu! İşte yapılan teklif

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayarak büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'ye Ozan Tufan piyangosu! İşte yapılan teklif

Soldado, Valbuena ve Roman Neustadter'in takımdan ayrılmasının ardından Alper Potuk'a da sürpriz bir talip çıktı.

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Fenerbahçe'ye Ozan Tufan piyangosu! İşte yapılan teklif

Sivasspor'la anlaşan Rıza Çalımbay, Alper'i takımda görmek istediğini söyledi.

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Fenerbahçe'ye Ozan Tufan piyangosu! İşte yapılan teklif

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan oyunculardan biri de kuşkusuz Ozan Tufan.

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Fenerbahçe'ye Ozan Tufan piyangosu! İşte yapılan teklif

Devre arası transfer döneminde Alanyaspor'a kiralanan genç futbolcu adeta yeniden doğdu.

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