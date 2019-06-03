Ljubomır Fejsa an meselesi

O Jogo gazetesi, Fenerbahçe'nin Fejsa'nın ardından Benfica ile de anlaşmak üzere olduğunu yazdı. Sarı-Lacivertliler'in 3.5 milyon Euro teklif ettiği, trnasferin 4-4.5 milyona biteceği belirtildi.