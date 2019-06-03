03 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Ljubomır Fejsa an meselesi

O Jogo gazetesi, Fenerbahçe'nin Fejsa'nın ardından Benfica ile de anlaşmak üzere olduğunu yazdı. Sarı-Lacivertliler'in 3.5 milyon Euro teklif ettiği, trnasferin 4-4.5 milyona biteceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 03.06.2019 00:56 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 07:59
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Ljubomır Fejsa an meselesi

Yeni sezonun yapılanmasında orta alana çok büyük bir önem veren Fenerbahçe bombayı patlatıyor...

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Ljubomır Fejsa an meselesi

Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla alınmasını istediği Benfica'lı Ljubomir Fejsa'nın transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

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Ljubomır Fejsa an meselesi

Portekiz basını resmi imzaların çok kısa süre içinde atılacağını yazdı.

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Ljubomır Fejsa an meselesi

Pazarlıklar son aşamada

Uzun süredir transfer için devrede olan Fenerbahçe, Ljubomir Fejsa ile prensip anlaşması sağlamıştı.

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Ljubomır Fejsa an meselesi

O Jogo gazetesine göre Sarı-Lacivertliler, Benfica ile pazarlıklarda da son aşamaya geldi.

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