31 Aralık 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Lemos'a İspanya'dan talip! İşte o rakam...

Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak savunmada yaptığı hatalarla gözden düşen Mauricio Lemos'a İspanya'dan talip çıktı. İşte İspanyol kulübünün Lemos için gözden çıkardığı rakam...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:33
ABONE OL
  • 1
  • 7
Lemos'a İspanya'dan talip! İşte o rakam...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yapmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Lemos'a İspanya'dan talip! İşte o rakam...

Birçok yıldızı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, savunmanın göbeğine ise Tisserand'la birlikte Mauricio Lemos'u transfer etmişti.

  • 3
  • 7
Lemos'a İspanya'dan talip! İşte o rakam...

İspanya 2. Lig ekibi Las Palmas'tan büyük umutlarla alınan Uruguaylı stoper, sezona iyi başlasa da daha sonraki bölümde sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.

  • 4
  • 7
Lemos'a İspanya'dan talip! İşte o rakam...

Savunmada ağır kalan ve büyük hatalar yapan Lemos, teknik direktör Erol Bulut'un gözünden iyice düşerken, son maçlarda da yedek kulübesine hapsoldu.

  • 5
  • 7
Lemos'a İspanya'dan talip! İşte o rakam...

Lemos'u gözden çıkaran ve tecrübeli futbolcunun yerine stoper takviyesi yapmak için kolları sıvayan Kanarya'ya sürpriz bir teklif geldi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör