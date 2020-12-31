31 Aralık 2020, Perşembe

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Dorukhan Toköz adım adım Fenerbahçe'ye! İşte gelişmeler...

Beşiktaş'la sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Dorukhan Toköz adım adım Fenerbahçe'ye doğru gidiyor. Peki Fenerbahçe 24 yaşındaki milli orta sahayı transfer edecek mi? İşte Dorukhan Toköz ve Fenerbahçe arasındaki tüm gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 11:08
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Dorukhan Toköz adım adım Fenerbahçe'ye! İşte gelişmeler...

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dorukhan Toköz'ün geleceği henüz netlik kazanmadı. Ancak son dönemde Dorukhan'ın cephesinde yaşanan gelişmeler yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye yakın olduğunu gösteriyor. İşte ocak ayından itibaren istediği kulüple masaya oturmasında herhangi bir engeli kalmayacak olan Dorukhan'ın rotasının Kadıköy'e doğru çevirmesinin şifreleri...

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Dorukhan Toköz adım adım Fenerbahçe'ye! İşte gelişmeler...

SAKLADIĞI TEK FORMA EMRE ABİSİNİN
Ajansspor'un derlediği habere göre Dorukhan, Nisan 2019'da TFF'nin Tam Saha Dergisi'ne verdiği röportajda Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'na hayran olduğunu açıkladı. Yıldız oyuncu,"Eskişehirspor'la çıktığın ilk Süper Lig maçını hatırlıyor musun?" şeklindeki soruya şu cevabı vermişti:

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Dorukhan Toköz adım adım Fenerbahçe'ye! İşte gelişmeler...

"Başakşehir maçıydı... O gün oyuna ikinci yarıda giren Emre abiye karşı oynamıştım. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik ama Emre abi oyuna girdikten sonra bir asist yapıp penaltıdan bir gol atınca 2-1 yenilmiştik. Maçtan sonra Emre abinin formasını almıştım. Zaten bir tek onun forması vardır bende."

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Dorukhan Toköz adım adım Fenerbahçe'ye! İşte gelişmeler...

YENİ MENAJERİ TANIDIK!
Dorukhan, Mayıs 2020'de ise dikkat çekecek başka bir hamle yaptı. Yetenekli oyuncu, siyah beyazlı yönetimle bir türlü yeni sözleşme konusunda uzlaşamayan menajeri Necdet Ergezen ile yollarını ayırdı.

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Dorukhan Toköz adım adım Fenerbahçe'ye! İşte gelişmeler...

24 yaşındaki yıldız isim, daha sonra Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yakınlığı ile tanınan menajer Ahmet Bulut ile anlaştı.

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