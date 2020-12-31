Dorukhan Toköz adım adım Fenerbahçe'ye! İşte gelişmeler...

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dorukhan Toköz'ün geleceği henüz netlik kazanmadı. Ancak son dönemde Dorukhan'ın cephesinde yaşanan gelişmeler yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye yakın olduğunu gösteriyor. İşte ocak ayından itibaren istediği kulüple masaya oturmasında herhangi bir engeli kalmayacak olan Dorukhan'ın rotasının Kadıköy'e doğru çevirmesinin şifreleri...