31 Aralık 2020, Perşembe

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Fenerbahçe göndermek istiyordu! Süper Lig'den talip çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında yaptığı 18 tansferden birisi olan ve bekleneni veremeyen yıldız oyuncuya Süper Lig'den talip çıktı. İşte o isim ve kadrosuna katmayı düşünen kulüp...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:00
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Fenerbahçe göndermek istiyordu! Süper Lig'den talip çıktı

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, takımdaki bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor.

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Fenerbahçe göndermek istiyordu! Süper Lig'den talip çıktı

Sarı-lacivertli takımda gözden çıkartılan isimlerden olan Sinan Gümüş'e ise Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe göndermek istiyordu! Süper Lig'den talip çıktı

Bu sezon Süper Lig'de inişli-çıkışlı bir grafik çizen Çaykur Rizespor, ara transfer dönemi öncesi gözünü Sinan Gümüş'e dikti.

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Fenerbahçe göndermek istiyordu! Süper Lig'den talip çıktı

Sezon başında imza attığı Fenerbahçe'de sakatlıklar ve corona virüsü nedeniyle fazla süre alamayan 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Karadeniz ekibinin, tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe göndermek istiyordu! Süper Lig'den talip çıktı

Sarı-lacivertlilerle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunu kiralamak isteyen yeşil-mavililer, 2021'in ilk günlerinde işi bitirmeyi planlıyor.

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