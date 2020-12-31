Fenerbahçe göndermek istiyordu! Süper Lig'den talip çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında yaptığı 18 tansferden birisi olan ve bekleneni veremeyen yıldız oyuncuya Süper Lig'den talip çıktı. İşte o isim ve kadrosuna katmayı düşünen kulüp...