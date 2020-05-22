22 Mayıs 2020, Cuma

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Sergen Yalçın'ın gözdesiydi...

Bu sezon savunma hattında büyük sıkıntılar yaşayan ve gelecek sezon da aynı problemleri yaşamamak için oyuncu arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Serdar Aziz'in yanına stoper takviyesi yapmak isteyen ve adı sık sık Jose Luiz Palomino ile anılan sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği oyuncuyu transfer edeceği öne sürüldü. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 10:40
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Sergen Yalçın'ın gözdesiydi...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından 12 Haziran'da başlayacak maçlar için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gruplar halinde antrenmanlarını sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Sergen Yalçın'ın gözdesiydi...

Yeni sezonda takımı baştan aşağı yenilemeyi planlayan sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Sergen Yalçın'ın gözdesiydi...

Sezon başında transfer ettiği Zanka'yı kiralayan, Rami ile de yollarını ayıran Kanarya, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Falette'den istediği katkıyı alamadı.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Sergen Yalçın'ın gözdesiydi...

Rotasyondaki bir diğer stoperi Sadık Çiftpınar'ın da çapraz bağlarından geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatmasının ardından bu bölgede orta saha oyuncusu olan Jailson'u kullanan sarı-lacivertliler, Serdar Aziz'in yanına en az bir takviye yapmak için arayışlarını hızlandırdı.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Sergen Yalçın'ın gözdesiydi...

Bu doğrultuda Atalanta ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli stoper Jose Luis Palomino'yu gündemine alan sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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