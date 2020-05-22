Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Sergen Yalçın'ın gözdesiydi...

Bu sezon savunma hattında büyük sıkıntılar yaşayan ve gelecek sezon da aynı problemleri yaşamamak için oyuncu arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Serdar Aziz'in yanına stoper takviyesi yapmak isteyen ve adı sık sık Jose Luiz Palomino ile anılan sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği oyuncuyu transfer edeceği öne sürüldü. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 22.05.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 10:40 ABONE OL