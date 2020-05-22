22 Mayıs 2020, Cuma

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Fenerbahçe'nin transferini açıkladılar! Muriqi'nin yerine...

Süper Lig'in ikinci yarısında yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışına havlu atan ve şimdiden gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Avrupa devlerinin radarında olan Vedat Muriqi'yi yüklü bir bonservis bedeliyle satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde Kosovalı golcünün yerine gelecek isim duyuruldu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 16:13
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Fenerbahçe'nin transferini açıkladılar! Muriqi'nin yerine...

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan ligler için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği erken başladı.

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Fenerbahçe'nin transferini açıkladılar! Muriqi'nin yerine...

İlk olarak Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i 5 yıllığına renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, oyuncu arayışında hız kesmiyor.

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Fenerbahçe'nin transferini açıkladılar! Muriqi'nin yerine...

Geçtiğimiz iki sezon gibi bu yaz transfer döneminde de sil baştan kadro oluşturacak olan Kanarya, neredeyse tüm bölgelere takviye yapacak.

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Fenerbahçe'nin transferini açıkladılar! Muriqi'nin yerine...

Dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin önceliklerinden birisiyse forvet transferi...

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Fenerbahçe'nin transferini açıkladılar! Muriqi'nin yerine...

Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Vedat Muriqi'nin talipleri artıyor.

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