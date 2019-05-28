28 Mayıs 2019, Salı
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İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye şartı!
Bu sezon taraftarlarına tam bir hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe gelecek sezona çok farklı bir şekilde başlamayı hedefliyor. Önümüz sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, çalışmalarına da hız verdi. Takımın iyi bir lidere ihtiyacı olduğunu düşünen Fenerbahçe yönetimi eski futbolcusu Emre Belözoğlu için Başakşehir ile temasa geçti. Taraflar büyük ölçüde anlaştı fakat Emre dönmek için tek bir şart sundu...
Giriş Tarihi: 28.05.2019 21:28 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 21:34
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