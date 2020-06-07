07 Haziran 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Kruse’nin yerine Sambacı 10 numara

Kruse'den istediği verimi alamayan F.Bahçe, Alman yıldızı iyi bir rakama satıp, Al Hilal ile sözleşmesi bitecek olan Eduardo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Giriş Tarihi: 07.06.2020 01:50 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 06:36
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Kruse’nin yerine Sambacı 10 numara

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'de transfer için yoğun mesai harcanıyor.

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Kruse’nin yerine Sambacı 10 numara

Gelecek sezon kadrolarını kurmak için girişimlerine devam eden Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

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Kruse’nin yerine Sambacı 10 numara

Dünyanın dört bir yanından oyuncu takibini sürdüren sarı-lacivertlilerin önceliklerinden biri ise 10 numara transferi...

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Kruse’nin yerine Sambacı 10 numara

Fenerbahçe'den 10 numara plan… Sarı-Lacivertliler bu sezon istikrarlı bir performans gösteremeyen Alman yıldız Max Kruse'yi iyi bir rakama satıp yerine Al Hilal ile sözleşmesi sona erecek olan Carlos Eduardo'yu transfer etme kararı aldı. Brezilyalı 10 numara ile temas sağlandı.

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Kruse’nin yerine Sambacı 10 numara

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ…
Takvim'in haberine göre; Eduardo için menajeriyle görüşen F.Bahçe yönetiminin, 30 yaşındaki 10 numaraya yıllık 2.5 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Brezilyalı'ya 1.5 milyon Euro da imza parası ödenmesi gündemde.

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