07 Haziran 2020, Pazar

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Anlaşma sağlandı! İşte Muriqi'nin yeni adresi...

İtalyan haber sitesi Calciomercato, yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlanan Lazio'nun Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç ile prensipte anlaştığını yazdı.

Giriş Tarihi: 07.06.2020 01:51 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 06:37
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Anlaşma sağlandı! İşte Muriqi'nin yeni adresi...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada boş durmayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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Anlaşma sağlandı! İşte Muriqi'nin yeni adresi...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündeme birçok ismi almış, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarını sıklaştırmıştı.

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Anlaşma sağlandı! İşte Muriqi'nin yeni adresi...

Son 6 sezonda herhangi bir kupa ile tanışamayan sarı-lacivertliler bu nedenle transferde ince eleyip sık dokuyor.

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Anlaşma sağlandı! İşte Muriqi'nin yeni adresi...

Kanarya'da en çok merak edilen konulardan biri de sezon sonunda takımdan ayrılacak isimler...

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Anlaşma sağlandı! İşte Muriqi'nin yeni adresi...

Isla ve Hasan Ali ile yolları ayrılması beklenen Fenerbahçe'de Muriç'in durumu da değerlendiriliyor.

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