30 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek sezon için yepyeni bir kadro oluşturacak olan sarı-lacivertliler, ilk transferini Murat Sağlam ile yapmış ardından da taraftarın heyecanla beklediği Alman golcü Max Kruse'yi açıklayarak bombayı patlatmıştı. Emre Belözoğlu ile de imza aşamasına gelen sarı-lacivertlerde, Kolarov ismi de gündemde. Fenerbahçe'de hareketlilik sürerken bir yıldız isim içinde yeni bir gelişme yaşandı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 30.06.2019 22:38 Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 22:39
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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de Max Kruse ile başlayan transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-lacivertliler transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Takımda birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler sil baştan bir kadro yapılanmasına gidiyor.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen sarı kanarya'nın hata yapmaya tahammülü yok.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Valbuena, Soldado, Şener, Neustadter, Benzia gibi isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertliler birçok isim için girişimlerine devam ediyor.

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