22 Ocak 2020, Çarşamba
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Altay Bayındır'a dev kanca! İngiliz devi listesine aldı
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye başladı. Genç file bekçisini Gaziantepspor maçında izleyen gözlemcilerden tam not aldı. İşte yaşanan flaş transfer gelişmesi...
Giriş Tarihi: 22.01.2020 02:08 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 07:19
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