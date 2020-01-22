Altay Bayındır'a dev kanca! İngiliz devi listesine aldı

Fenerbahçe'nin sezon başında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Altay Bayındır'a dev kanca... Bu sezon sarı- lacivertlilerin vazgeçilmezleri arasına giren ve Süper Lig'deki tüm maçlarda kaleyi koruyan 21 yaşındaki kaleci, Manchester United'ın transfer listesine girdi.

