Koronavirüs spor dünyasını sardı! İşte gelişmeler...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın her yerini etkileyen korona virüs, spor dünyasında da büyük etki oluşturdu. Çeşitli branşlarda birçok spor organizasyonu askıya alınırken, kulüpler de karantina uygulaması başlattı. Ayrıca bazı futbolcular, basketbolcular, antrenör ve yöneticilerin virüs testi de pozitif çıktı. İşte dünyadaki koronavirüs gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 15:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





