16 Mart 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Koronavirüs spor dünyasını sardı! İşte gelişmeler...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın her yerini etkileyen korona virüs, spor dünyasında da büyük etki oluşturdu. Çeşitli branşlarda birçok spor organizasyonu askıya alınırken, kulüpler de karantina uygulaması başlattı. Ayrıca bazı futbolcular, basketbolcular, antrenör ve yöneticilerin virüs testi de pozitif çıktı. İşte dünyadaki koronavirüs gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 15:49
  • 1
  • 17
Koronavirüs spor dünyasını sardı! İşte gelişmeler...

40 YAŞINDAKİ BORUC KORONA OLDU

Bournemouth, 40 yaşındaki kalecisi Artur Boruc ve 4 kulüp çalışanında korona virüs bulgularına rastlandığını ifade etti.

  • 2
  • 17
Koronavirüs spor dünyasını sardı! İşte gelişmeler...

SAMPDORIA'DA 7 İSİM

Mevcut durumda virüsün etkisini en çok gösterdiği ülke olan İtalya'da, Serie A takımlarından Sampdoria, tam 7 oyuncusunun korona virüse yakalandığını duyurdu. Albin Ekdal, Omar Colley, Fabio Depaoli, Morten Thorsby, Antonino La Gumina, Bartosz Bereszynski, Manolo Gabbiadini testleri pozitif çıkan isimler oldu.

  • 3
  • 17
Koronavirüs spor dünyasını sardı! İşte gelişmeler...

CUTRONE VE PEZZELLA'DA VİRÜS ÇIKTI

Bir başka İtalyan takımı Fiorentina'da da Patrick Cutrone ve German Pezzella hastalığın baş gösterdiği futbolcular oldu.

  • 4
  • 17
Koronavirüs spor dünyasını sardı! İşte gelişmeler...

RUGANI KORONAYA YAKALANDI, RONALDO ÜLKESİNE DÖNDÜ

Avrupa futbolunun söz sahibi takımlarından olan Juventus'un başarılı defansı Daniele Rugani, korona virüse yakalandı. Takımın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, bunun ardından İtalya'ya dönmeyeceğini söyleyerek Portekiz'de kalma kararı aldı.

  • 5
  • 17
Koronavirüs spor dünyasını sardı! İşte gelişmeler...

ESKİ TRABZONSPORLU KORONAYA YAKALANDI

Trabzonspor'da 2016-2017 sezonunda top koşturan şu anda da Fransa 2. Lig takımlarından Troyes forması giyen Hyun-jun Suk, koronavirüse yakalandı. Güney Koreli futbolcunun testlerinin pozitif çıkmasının ardından Troyes, tesislerdeki çalışmalarını tamamen durdurma kararı aldı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör