Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör planı! 3 isim birden...

Ligde çıktığı son 7 maçtan galibiyet alamayarak şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe'de gözler gelecek sezona çevrildi. Geçtiğimiz sezondan bu yana teknik direktör konusunda sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, yeni sezonda da aynı problemleri yaşamak istemiyor. Bu doğrultuda yeni yılda yeni bir sistem oluşturmayı planlayan Kanarya, sistemin içerisinde yer alacak 3 ismi de belirledi.

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Giriş Tarihi: 19.03.2020 12:11 ABONE OL