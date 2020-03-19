19 Mart 2020, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör planı! 3 isim birden...
Ligde çıktığı son 7 maçtan galibiyet alamayarak şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe'de gözler gelecek sezona çevrildi. Geçtiğimiz sezondan bu yana teknik direktör konusunda sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, yeni sezonda da aynı problemleri yaşamak istemiyor. Bu doğrultuda yeni yılda yeni bir sistem oluşturmayı planlayan Kanarya, sistemin içerisinde yer alacak 3 ismi de belirledi.
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...