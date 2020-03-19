19 Mart 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör planı! 3 isim birden...

Ligde çıktığı son 7 maçtan galibiyet alamayarak şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe'de gözler gelecek sezona çevrildi. Geçtiğimiz sezondan bu yana teknik direktör konusunda sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, yeni sezonda da aynı problemleri yaşamak istemiyor. Bu doğrultuda yeni yılda yeni bir sistem oluşturmayı planlayan Kanarya, sistemin içerisinde yer alacak 3 ismi de belirledi.

Giriş Tarihi: 19.03.2020 12:11
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Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör planı! 3 isim birden...

Fenerbahçe, önceki gün resmi sitesinden yaptığı duyuruyla Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile temas kurulduğunu ancak görüşmelerin sezon sonuna kadar dondurulduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör planı! 3 isim birden...

KOŞUKAVAK BİRLEŞTİRİCİ BAĞ OLACAK

Sarı-lacivertlilerin Koşukavak'ı teknik direktör olarak düşünmediği, üst yapı ile altyapı arasında köprü görevini vermeyi planladığı bildirildi.

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Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör planı! 3 isim birden...

Ali Koç yönetimi, bu uygulamaya aslında David Badia ile başlamıştı. Comolli'nin ardında göreve başlayan Badia, kişisel sorunlarını gerekçe göstererek geçtiğimiz yaz bu görevden ayrıldı.

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Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör planı! 3 isim birden...

Fenerbahçe'nin sportif direktörlük ve futbol takımları arasında köprü olacak bir isim konusunda ısrarcı olduğu ve bu konuda arayışın sürdüğü bildirildi.

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Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör planı! 3 isim birden...

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Gelecek yıl sportif direktör çok yüksek ihtimalle Emre Belözoğlu olacak. Yalçın Koşukavak, Belözoğlu önderliğinde kurulacak ekipte yer alacak.

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