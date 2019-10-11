11 Ekim 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Babel'e şok sözler! Çeneni kapat...

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, ülkesinde gündemden düşmüyor. Yıldız futbolcu geçtiğimiz gün verdiği röportajda, Sneijder, Robin Van Persie ve Robben hakkında göndermelerde bulunmuştu. Babel'e cevap gecikmezken, şok ifadeler kullanıldı...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 16:40 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 16:43
  • 1
  • 12
Babel'e şok sözler! Çeneni kapat...

Galatasaray'ın yıldız ismi Ryan Babel, geçtiğimiz günlerde De Telegraaf gazetesine verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı;

  • 2
  • 12
Babel'e şok sözler! Çeneni kapat...

"Wesley Sneijder, Robin van Persie, Arjen Robben ve Rafael van der Vaart... Bence hepsinin tek hedefi 1 numara olmaktı.

  • 3
  • 12
Babel'e şok sözler! Çeneni kapat...

Şu anki kadromuzda ise daha bir takım havası var. Artık eski egoyu hissetmiyorum."

  • 4
  • 12
Babel'e şok sözler! Çeneni kapat...

Portakalların EURO 2020 elemelerinde dün gece Kuzey İrlanda'yı 3-1 yendiği maç sonrası 32 yaşındaki sol kanat oyuncusunun bu sözlerine çok sert bir tepki geldi.

  • 5
  • 12
Babel'e şok sözler! Çeneni kapat...

Hollanda'nın ünlü futbol yorumcusu Johan Derksen, ülkesinin galibiyetle ayrıldığı mücadelenin ardından Radio Veronica'da yayınlanan Veronica Inside programında yaptığı yorumlarda sarı-kırmızılı futbolcuya şu sözlerle yüklendi;

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör