11 Ekim 2019, Cuma
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Babel'e şok sözler! Çeneni kapat...
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, ülkesinde gündemden düşmüyor. Yıldız futbolcu geçtiğimiz gün verdiği röportajda, Sneijder, Robin Van Persie ve Robben hakkında göndermelerde bulunmuştu. Babel'e cevap gecikmezken, şok ifadeler kullanıldı...
Giriş Tarihi: 11.10.2019 16:40 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 16:43
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