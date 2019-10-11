11 Ekim 2019, Cuma

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Ersun Yanal'dan flaş Serdar Aziz kararı!

Milli aranın ardından ligin 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de stoper belirsizliği sürüyor. Zanka-Jailson ikilisinin beklenen performansı verememesi sonrası Brezilyalı futbolcunun yerine Serdar Aziz'in monte edileceği konuşulan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal kararını verdi.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 22:19
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Ersun Yanal'dan flaş Serdar Aziz kararı!

Geçtiğimiz çoğu sezonda takımda ideal stoper ikilisini oluşturan Fenerbahçe, bu sene savunmada fire veriyor.

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Ersun Yanal'dan flaş Serdar Aziz kararı!

Zanka-Rami-Serdar Aziz ve Sadık olmak üzere kadrosunda 4 stoper bulunan sarı-lacivertlilerde savunmanın göbeğinde istikrarlı şekilde forma giyecek ikili bir türlü bulunamıyor.

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Ersun Yanal'dan flaş Serdar Aziz kararı!

Bu sezon birçok maçta Zanka'nın yanına orta sahadan Jailson'u çeken Ersun Yanal'ın, Denizlispor karşılaşmasında sürpriz bir isme yer vermesi bekleniyor.

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Ersun Yanal'dan flaş Serdar Aziz kararı!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Yanal, Brezilyalı oyuncunun yaptığı üst üste hatalar sonrası Zanka'nın yanında Serdar Aziz'e şans tanıyacak.

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Ersun Yanal'dan flaş Serdar Aziz kararı!

Kolundaki sakatlık sebebiyle daha önce risk edilmeyen stoperle yakından ilgilenen tecrübeli çalıştırıcının, Aziz'e bu maçta forma vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

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