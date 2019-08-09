09 Ağustos 2019, Cuma

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Kolarov'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye gelmek için bunu yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal'ın önderliğinde sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yanal ve teknik heyetin raporu doğrultusunda girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerde transfer gündeminin bir numaralı ismi ise Aleksandar Kolarov... Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Sırp futbolcu, sarı-lacivertli takıma imza atmak için büyük bir fedakarlık yapacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 10:36
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Kolarov'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye gelmek için bunu yaptı

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef şampiyonluk.

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Kolarov'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye gelmek için bunu yaptı

Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, kadrosunda radikal değişiklikler yaptı.

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Kolarov'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye gelmek için bunu yaptı

Transfer dönemine hızlı bir girişi yapan Kanarya, şu ana dek Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam, Altay Bayındır ve Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı.

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Kolarov'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye gelmek için bunu yaptı

İç transferde de hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de Eljif Elmas, Roman Neustadter, Mathieu Valbuena, Şener Özbayraklı, Roberto Soldado, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Yassine Benzia, İslam Slimani ve Mehmet Topal ile de yollar ayrıldı.

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Kolarov'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye gelmek için bunu yaptı

Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapan sarı-lacivertliler; stoper, orta saha ve forvet takviyesi yapıp transferi tamamlamayı planlıyor.

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