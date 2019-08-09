Kolarov'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye gelmek için bunu yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal'ın önderliğinde sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yanal ve teknik heyetin raporu doğrultusunda girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerde transfer gündeminin bir numaralı ismi ise Aleksandar Kolarov... Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Sırp futbolcu, sarı-lacivertli takıma imza atmak için büyük bir fedakarlık yapacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 10:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





