09 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den iki bomba daha! Zanka'dan sonra onlar da geliyor

Hareketli bir transfer dönemi geçiren ve şu ana kadar tam 8 oyuncuyla resmi sözleşme imzalayan Fenerbahçe, son olarak Huddersfield forması giyen Mathias Zanka ile anlaşmaya vardı. Danimarkalı stoper ile resmi sözleşme imzalayacak olan sarı-lacivertliler, Zanka'nın ardından iki ismi daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 09.08.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 09:54
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Fenerbahçe'den iki bomba daha! Zanka'dan sonra onlar da geliyor

Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'den iki bomba daha! Zanka'dan sonra onlar da geliyor

Stoper mevkisi için son olarak Zanka'yı kadrosuna katan satı-lacivertlilerde aynı mevkiye bir ismin daha alınası gündemde.

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Fenerbahçe'den iki bomba daha! Zanka'dan sonra onlar da geliyor

6 numara transferi için de girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de listedeki ilk isim Brezilyalı Luiz Gustavo'ydu.

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Fenerbahçe'den iki bomba daha! Zanka'dan sonra onlar da geliyor

Fakat Fenerbahçe bu transferde vazgeçmek üzere.

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Fenerbahçe'den iki bomba daha! Zanka'dan sonra onlar da geliyor

Brezilyalı yıldızın maliyetinin yüksek olması, Kanarya'yı başka isimlere yönetti.

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