Fenerbahçe'den iki bomba daha! Zanka'dan sonra onlar da geliyor

Hareketli bir transfer dönemi geçiren ve şu ana kadar tam 8 oyuncuyla resmi sözleşme imzalayan Fenerbahçe, son olarak Huddersfield forması giyen Mathias Zanka ile anlaşmaya vardı. Danimarkalı stoper ile resmi sözleşme imzalayacak olan sarı-lacivertliler, Zanka'nın ardından iki ismi daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 09.08.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 09:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





